Haßfurt 14.04.2018

Aufmerksamer Kunde und tapfere Kassiererin

Einem aufmerksamen Kunden in einem Einkaufsmarkt "Am Sterzelbach" in Haßfurt ist es zu verdanken, dass ein Ladendieb samt Mittäter am Freitagmittag festgenommen werden konnte. Der Kunde beobachtete, w...