Gesamtschaden von etwa 2500 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwochabend. Eine Rentnerin stieß gegen 19 Uhr beim Rückwärtsfahren "Am Sportzentrum" mit dem Heck ihres Renault gegen das Heck eines geparkten Pkw. Ohne sich um den Schaden zu kümmern und ihre Personalien zu hinterlassen, fuhr sie anschließend weiter. Eine aufmerksame Zeugin notierte sich das Kennzeichen, so dass die Verursacherin schnell ermittelt werden konnte. Auf die Fahrerin kommt nun eine Anzeige wegen Unfallflucht zu. pol