Aufmerksame Zeugin beobachtet Unfallflucht

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte eine Unfallflucht, die sich am Sonntag gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz des Löwenbräu-Kellers in Buttenheim ereignete, rasch geklärt werden. Als der Besitzer eines Ford Kuga mit seinem Fahrzeug wegfahren wollte, machte ihn eine Zeugin darauf aufmerksam, dass sein Auto im Frontbereich angefahren worden war. Die Unfallverursacherin fuhr nach dem Anstoß allerdings davon, ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern. Die Zeugin notierte sich jedoch das Kennzeichen des flüchten Pkw. Bei der anschließenden Überprüfung der Halteranschrift durch eine Polizeistreife konnten eindeutige Unfallspuren am flüchtigen Fiat, vorgefunden werden. Die 19-Jährige Fahrerin muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.