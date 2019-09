Möhrendorf vor 14 Stunden

Aufmerksame Zeugen klären Unfallflucht auf

Am Samstagmorgen hat eine Möhrendorferin eine Unfallflucht begangen. Sie hatte ihr Auto in der Hauptstraße vor der Bäckerei "Hexenbäck" geparkt. Beim Ausparken streifte sie dann in der Parkbucht einen...