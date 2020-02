Auflegen des Aschekreuzes und ökumenische Alltagsexerzitien

Die katholische Pfarrei St. Kilian hat für die kommenden Tage folgende Termine im Kalender stehen:

Der Gottesdient am Aschermittwoch, 26. Februar, um 8 Uhr ist zum Gedenken an alle Verstorbenen der Pfarrei St. Kilian gedacht mit Segnung und Auflegung der Asche. Ein weiterer Gottesdienst findet um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Kilian statt.

Am Donnerstag, 27. Februar, ist um 16 Uhr im Pflegeheim Gottesdienst, und am Freitag, 28. Februar, findet um 17 Uhr in der Schön-Klinik eine Wortgottesfeier statt. Die Spätschicht "Denk an dich und lass' den Rest mal ruhen" mit der Band "Viels@itig" beginnt am Freitag, 28. Februar, um 19.30 Uhr in der Annakapelle.

Einladung ergeht zum Eröffnungsgottesdienst, der ökumenischen Alltagsexerzitien am Freitag, 28. Februar, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Bad Staffelstein, Georg-Herpich-Platz 3.

In der Fastenzeit liegt am Schriftenstand in der Kilianskirche wieder der Misereor-Fastenkalender zum Verkauf auf. Beim Kauf sollten drei Euro pro Exemplar in die Kasse geworfen werden. Die Kinder sind eingeladen, sich an den Kircheneingängen ihr Opferkästchen mit Comic-Heftchen zur Kinderfastenaktion 2020 mitzunehmen.

Die Vereine der Pfarrei St. Kilian veranstalten am Samstag, 29. Februar, eine Kleidersammlung. Die Sammlung findet bei jedem Wetter statt. Gesammelt werden Bekleidung, Textilien aller Art und Schuhe (bitte paarweise bündeln). Die Verantwortlichen bitten darum, die Spenden gut sichtbar bis 8 Uhr am Straßenrand abzustellen. Es werden nur die bereitgestellten Altkleidersäcke mitgenommen (keine Kartons). Sollten die Kleiderspenden nicht bis 10.30 Uhr abgeholt worden sein, wird darum gebeten, im Pfarrbüro (Tel. 09573/4315) Bescheid zu geben. Die Helfer treffen sich um 8.30 Uhr am Feuerwehrhaus in der Auwaldstraße 4.

Der Katholische Frauenbund Bad Staffelstein fährt zum Kunigundentag am Samstag, 29. Februar, nach Bamberg. Die Abfahrt des Busses ist um 8 Uhr in Bad Staffelstein am Marktplatz gegenüber der Stadtapotheke. Nähere Einzelheiten sind aus den Flyern am Schriftenstand zu ersehen. Der etwas andere Gottesdienst "Kleider machen Leute ... neu!" findet am Sonntag, 1. März, um 16.30 Uhr am Edeka-Parkplatz vor dem Altkleidercontainer statt.

Die Kur- und Urlauberseelsorge lädt am Aschermittwoch, 26. Februar, um 19 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst mit Auflegung des Aschekreuzes in den Konferenzraum der Schön-Klinik ein. red