Aufladen in Gößweinstein

Die dritte von insgesamt acht neuen Elektroladesäulen der Stadtwerke Ebermannstadt ging nun in Gößweinstein hinter der Basilika in Betrieb. Geschäftsführer Jürgen Fiedler eröffnete zusammen mit Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG) die Ladestation auf dem öffentlichen Parkplatz in der Viktor-von-Scheffel-Straße.

Zimmermann zeigte sich begeistert darüber, dass Bürger und Touristen künftig ihre Elektroautos direkt im Ortskern von Gößweinstein mit Ökostrom betanken können. Fiedler freute sich laut Pressemitteilung der Stadtwerke, dass mithilfe von Fördergeldern des Bundes die Ladeinfrastruktur weiter ausgebaut werden kann.

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat eine Förderzusage für alle acht beantragten Ladesäulen erteilt. Bis voraussichtlich Jahresende sollen alle Stromladesäulen in Betrieb sein, erklärte Fiedler.

Die Stromtankstelle hat eine Ladeleistung von 22 kW. Ein Elektrofahrzeug kann somit in einer Stunde etwa 120 Kilometer Reichweite in die Batterie laden. An einer Ladesäule können gleichzeitig zwei Fahrzeuge aufgeladen werden.

Der Ladevorgang wird mit dem Handy gestartet. Die Freischaltung der Ladestation erfolgt per SMS. Abgerechnet wird über die monatliche Mobilfunkrechnung beziehungsweise über das Prepaid-Guthaben. Stromkunden der Stadtwerke Ebermannstadt erhalten vergünstigte Tarife. Weitere Informationen zu Elektromobilität und Ladesäulen gibt es auf www.stadtwerke-ebermannstadt.de/Elektromobilitaet. red