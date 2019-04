Im Vorfeld der von der Bayerischen Rundschau initiierten Podiumsdiskussion zum Gewerbegebiet Himmelkron hat sich Dieter Hornfeck, Mitglied im Sprecherteam der Bürgerinitiative gegen die Erweiterungspläne der Gemeinde zu Wort gemeldet. Unter anderem kritisiert er, dass in der jüngsten Bürgerversammlung "dem Ratsbegehren der Gemeindeleitung nicht förderliche Aufklärungsbeiträge einfach ausgeklammert waren".

Die Stellungnahme Hornfecks hat folgenden Wortlaut: "Alle aufgeschlossenen und interessierten Himmelkroner Bürgerinnen und Bürger werden sich auf die von der Bayerischen Rundschau initiierte Podiumsdiskussion am Mittwoch, 10. April, um 19 Uhr im Gasthof Opel freuen. Zur Debatte steht das von der Gemeinde Himmelkron geplante Gewerbegebiet nördlich der B 303 mit einer Gesamtfläche von 240 000 Quadratmetern. Während zur Begründung des Projektes bisher nur Schlagwörter und Worthülsen herhalten mussten und objektive Aufklärung nahezu unterblieb, wünscht man den Diskussionsbeiträgen diesmal mehr Tiefgang und differenzierte Ausdrucksweise.

Die von der Gemeinde Himmelkron angesetzte außerordentliche Bürgerversammlung am 21.März konnte lediglich durch die Besucherzahl glänzen. Es fiel auf, dass dem Ratsbegehren der Gemeindeleitung nicht förderliche Aufklärungsbeiträge einfach ausgeklammert waren. Die einschlägigen Ämter, die zu Verkehrs-, Entwässerungs- und Arbeitsmarktfragen hätten Stellung nehmen können, waren überhaupt nicht eingeladen. Die Oppositionsfraktionen im Gemeinderat waren aus Loyalitätsgründen zum Schweigen verurteilt - und der Hauptzeuge des Gesamtprojektes, der Investor aus Hannover, war aus fadenscheinigen Gründen gar nicht erschienen. Er hätte über den neuesten Stand der Planungen berichten können.

"Mit der Brechstange"

So wird von Insidern vermutet, dass er der Gemeindeleitung durch sein Fernbleiben eine handfeste Blamage erspart hat. Es bleibt die Hoffnung, dass die Podiumsdiskussion zur Klärung der wichtigen Fragen beiträgt. Im Zentrum steht für mich die Frage, warum ein solches Riesenprojekt so schnell wie möglich und wie mit der Brechstange durchgezogen werden soll. Originalton von Zweitem Bürgermeister Harald Peetz am 16. November, zehn Tage nach Gründung der Bürgerinitiative , in der BR: ,Die Hängepartie kann so nicht weitergehen."

Entspricht es den Tatsachen, dass die Arbeitslosenquote in Himmelkron äußerst gering ist und die sozialversicherungspflichtigen 2500 Arbeitsplätze von nahezu 2000 Pendlern in Anspruch genommen werden, die jeden Tag aus allen Himmelsrichtungen anreisen, so kann die Arbeitsmarktsituation so bedrohlich nicht sein. Himmelkron wird auch weiterhin verkehrsgünstig an der Autobahn liegen und mit Weisheit und Weitblick an weiteren Arbeitsplätzen und der Verbesserung seiner Finanzsituation arbeiten können.

Niemand will dem Fortschritt im Wege stehen. Es sollte aber ein durchdachter und nachhaltiger Fortschritt sein, der dem Namen und der Geschichte unseres Klosterdorfes gerecht wird." red