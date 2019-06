Aufklärung über Spuren im Internet

Viele sind regelmäßig im Internet, haben eine E-Mail-Adresse, bestellen und bezahlen online. Aber was passiert mit all den digitalen Spuren, die Nutzer hinterlassen, vor allem, wenn sie einmal nicht mehr da sind? Wer kümmert sich darum, und entstehen Angehörigen daraus Verpflichtungen? Diese und weitere grundlegende Fragen wird die Referentin im Rahmen einer Informationsveranstaltung mit dem Thema "Menschen gehen, Daten bleiben" am Mittwoch, 3. Juli, die um 14.30 Uhr beginnt, beantworten. Das Bildungswerk Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Bamberg mit seinem Stützpunkt für Verbraucherbildung und das Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus laden dazu in die Paul-Keller-Straße 17 nach Forchheim ein. Bei Fragen oder um sich anzumelden, können sich Interessierte per E-Mail an kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de oder telefonisch unter 09191/6155287 melden. red