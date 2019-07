Aufklärung über ein grauenvolles Ritual

Die weibliche Genitalbeschneidung ist ein in vielen Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Asiens ein weit verbreitetes grauenvolles Ritual. Betroffene leiden oftmals lebenslang unter den körperlichen und seelischen Folgen. Die Arbeitsgemeinschaft "Aufklärung zu weiblicher Genitalbeschneidung" will die Öffentlichkeit in der Region für das Thema sensibilisieren und lädt am Freitag, 12. Juli, um 17 Uhr zu einem Infoabend mit der Autorin Fadumo Korn in die Räume des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt in der Nägelsbachstraße in Erlangen ein. Sie gründete auch den Verein Nala mit, der sich für Aufklärung und Bekämpfung von weiblicher Genitalbeschneidung einsetzt. Gynäkologe Peter Kellermann beleuchtet beim Abend die medizinischen Hintergründe und Behandlungsoptionen. Veranstalter sind die Bildungsbüros der Stadt und des Landkreises. red