Aufholjagd der Breitengüßbacher nicht belohnt - TTL verliert ebenfalls

Der TSV Tröster Breitengüßbach hat sich in der Basketball-Regionalliga beim VfL Treuchtlingen nach einem Zehn-Punkte-Rückstand zur Halbzeit zwar zurückgekämpft, die Partie aber hauchdünn verloren.

Deutlicher gestaltete sich die Niederlage des TTL Bamberg bei der DJK Rosenheim. VfL Treuchtlingen - TSV Breitengüßbach 85:84

Coach Johannes Laub konnte aus dem Vollen schöpfen, da Center Lucas Wagner wieder zurück war. Es war ein rasanter Start: Nach einem 0:11 nahm Breitengüßbach eine Auszeit. Lorber und Land mit zwei Dreiern sowie Wagner am Brett verkürzten auf 12:15. Lorber erzielte mit einem weiteren Dreier seinen zehnten Punkt im ersten Viertel, und Timo Dippold sorgte per Korbleger für das 17:23. In der Folge gab es Freiwürfe, die durch Engel, Jörg Dippold und Land verwandelt wurden. Doch bis zur Halbzeit bauten die Mittelfranken ihren Vorsprung aus, da sie die Dreier hochprozentig trafen und auch am Brett zu Punkten kamen - 46:36 (20.).

Basis für die folgende Aufholjagd war die gute Verteidigung. Angeführt von Kapitän Alex Engel, der zwei Dreier und einen Korbleger mit Foul verwandeln konnte, verkürzte der TSV den Rückstand auf 45:48. Wenige Augenblicke später erzielte Land zwei Korbleger und Timo Dippold einen Dreier - 52:52. Breitengüßbach war hellwach, verteidigte engagierter und ging in Führung. Der VfL beantwortete dies mit einem 7:0-Run, 60:54. Doch auch diesen Lauf wendeten Jörg Dippold und ein Buzzerbeater von Klaus in eine 68:67-Führung.

Im Schlussabschnitt zog Treuchtlingen auf 85:76 davon. Wagner und Engel machten das Spiel wieder spannend, 82:85. Land verkürzte auf 84:85. 15 Sekunden noch auf der Uhr, Breitengüßbach noch einmal in Ballbesitz - doch der entscheidende Wurf wollte nicht rein.

Breitengüßbach: Land (16/1 Dreier), Wagner (16), J. Dippold (13/1), Lorber (13/3), Engel (12/2), T. Dippold (7/1), Klaus (7/1), Hubatschek, Nieslon, Reichmann, Will SB DJK Rosenheim - TTL Bamberg 80:66

Im ersten Viertel lieferten die Wolfschmitt-Schützlinge noch eine gute Vorstellung ab. Die Routiniers Rob Ferguson, Michi Lachmann und Chris Dippold punkteten. Mit gutem Passspiel fanden die Gäste ihre freien Schützen und punkteten konstant von der Drei-Punkte-Linie. Mit einem Vorsprung von 24:20 ging es in den nächsten Abschnitt, in dem sich im Bamberger Spiel plötzlich wieder ein Bruch auftat. Ohne Wurfglück und einer mageren Freiwurfquote folgte auch eine zunehmende Unsicherheit im Aufbau.

Die nun hochmotivierten Rosenheimer nutzten die Schwächen konsequent aus und setzten sich Punkt um Punkt ab. Das gleiche Bild war auch in den Vierteln 3 und 4 zu verzeichnen. Zwischenzeitlich setzten sich die Oberbayern auf 17 Punkte ab. Mit einem kleinen Lauf gelang es den TTLern, auf acht Punkte zu verkürzen. Der Rosenheimer Coach brachte sein Team aber in der Auszeit wieder in die Spur. In der Folge gelang dem TTL nur noch ein Korb kurz vor Schluss. "Unsere Youngster präsentieren sich ohne Ausnahme recht gut. Am Ende fehlt ihnen aber in einigen Situationen noch die Erfahrung", sagte TTL- Coach Rainer Wolfschmitt. fd/kl TTL Bamberg: Dippold (17/3 Dreier), Ferguson (11/2), Eisenhardt (10/0), Jefferson (10/0), Lachmann (7/0), Dorn (3/1), Loch (3/1), Uysal (3/1), Kolloch (2), Kohn