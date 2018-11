Aufgesprungene Birken?!

Jeden Mittwoch können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 22. November 2018 ist BIRKENFELD.

Birkenfeld ist eine kleine Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart und Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld. Zu Birkenfeld gehören drei Siedlungen, die sich auf zwei Ortsteile verteilen: Billingshausen und Birkenfeld. Obwohl die Gemeinde nur etwa 2000 Einwohner hat, ist im Ort einiges geboten. Es gibt zwei Freiwillige Feuerwehr Vereine, eine Gartenbau- und Verschönerungsverein, einen Musikverein namens "Melodie", einen Verein für Natur- und Wanderfreunde und viele weitere. Auch an die kleinen Bewohner wird gedacht mit der Krabbelgruppe im kleinen Pfarrsaal. Sehenswert sind die Heidenhöhle, der Birkenfelder Felsenkeller und der Schleifbrunnen.

Gewinner

35 Personen haben mitgerätselt und fast alle lagen richtig. Unter den korrekten Lösungen wurde der Gewinner ausgelost: Nutzer "Thomas Jones" hat die gemeinde.inFranken.de -Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Der Gewinner möge seine Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)