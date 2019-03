"Aufgefädelt" für Kinder bis zwölf Jahre

Die Volkshochschule bietet den Kurs "Aufgefädelt!" für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren an. Der Kurs findet am Freitag, 15. März, ab 16 Uhr im Jugendheim der Pfarrei Herz Jesu statt. Die An...