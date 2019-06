Die Theatergruppe Poppenlauer führt das Stück "Dracula - Sippschaft mit Biss" auf. Die Vorstellungen im Schrimpfschen Schlosshof sind am Freitag, 12. Juli, 19.30 Uhr; Samstag, 13. Juli, 19.30 Uhr; Sonntag, 14. Juli, 19.30 Uhr; Freitag, 19. Juli, 19.30 Uhr; Samstag, 20. Juli, 22 Uhr und am Sonntag, 21. Juli um 19.30 Uhr. Karten gibt es in der Getränkehandlung Bieber während der Öffnungszeiten, Tel. 09733/9298 oder an der Abendkasse. Infos unter Tel. 09733/4177. sek