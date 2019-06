Aufführung des Kindermusicals Joseph

Die Bühnenbildnerin Constanze Nier aus Meiningen hat ausdrucksstarke Kulissen für das Musical "Joseph" von Anne Riegler geschaffen und nimmt die Zuschauer mit in die biblische Geschichte um Joseph und seine Brüder, die im alten Ägypten spielt. Die Uraufführungen des Kindermusicals finden am Mittwoch, 3. Juli, und am Donnerstag, 4. Juli, jeweils um 18 Uhr in der Stadthalle in Bad Neustadt statt. Einlass ist bereits um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, allerdings bitten die Veranstalter um Spenden anstelle eines Eintritts. Karin und Thomas Riegler leiten die beiden Aufführungen mit Kinderchören, Band, Tanzgruppen und einem engagierten Elternteam. Radka Loudová-Remmler singt in den Traumszenen des Joseph sphärische Klänge zum virtuosen Klavierspiel von Anne Riegler. Veranstalter ist die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Bad Neustadt. sek