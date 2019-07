Aufführung der Musical-AG in Pinzberg

"Sekunden zerhacken, Minuten zerknacken": Pausenlos marschieren die Uhren auf und ab, angetrieben von der Superuhr und ihren Gehilfen. Aber allmählich rumort es im Uhrenland. So bunt wie diese Welt ist die Musik: Rock, Funk, Polka, Ballade, Swing, Hip Hop, Rap, Walzer und Marsch-Parodie. Darauf stehen nicht nur Uhren, sondern auch die Ohren: Deshalb lädt die Musical-AG der Grundschule Pinzberg zur Aufführung des Musicals "Ausgetickt - Die Stunde der Uhren" ein. Dieses wird am Donnerstag, 18. Juli, um 18.30 in der Turnhalle vorgeführt. Für das leibliche Wohl ist zuvor gesorgt. red