Auffrischungstanzkurs für Ehepaare

Am Samstag, 8. Februar, findet von 18 bis 21 Uhr ein Auffrischungstanzkurs in der Tanzschule "Calypso" in der Bamberger Straße 50 in Lichtenfels statt. Egal ob Standard, Latein, Grundschritte oder Figuren - unter dem Motto "Lieben, Tanzen, Lachen" ist dieser Kursabend für alle Paare gedacht, die den Spaß am Tanzen wieder neu beleben wollen. Er besteht aus drei Einheiten mit kurzen Erfrischungspausen und wird von erfahrenen Tanzlehrern geleitet. Es wird ein Unkostenbeitrag fällig. Die Anmeldung ist bis zum 1. Februar unter der Telefonnummer 09571/1694016 oder per E-Mail an lif-fuer-ehe@web.de möglich. red