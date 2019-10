Die Volkshochschule bietet einen Kurs, in dem die wichtigsten Anwendungen von Word wiederholt und durch viele praktische Übungen ergänzt werden. Der Workshop findet am Samstag, 26. Oktober, von 9 bis 16 Uhr in der Löwenstraße 12 statt. Anmeldung ist telefonisch unter Rufnummer 09561/88250 oder unter www.vhs-coburg.de möglich. red