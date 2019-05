Die Volkshochschule bietet einen Kurs, in dem die wichtigsten Anwendungen von Word 2016 wiederholt und durch praktische Übungen, Tipps und Tricks für effizientes Arbeiten ergänzt werden. Der Workshop findet am Samstag, 1. Juni, von 9 bis 16 Uhr in der Löwenstraße 12, statt. Anmeldungen sind telefonisch unter der Nummer 09561/88250 oder auf www.vhs-coburg.de möglich. red