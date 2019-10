Bad Kissingen 07.10.2019

Auffrischung der Erste-Hilfe-Kenntnisse

Ein Clubabend des ADAC-Ortsclubs findet am Donnerstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr im Landgasthaus Wenzel in Arnshausen statt. Der Abend dient der Auffrischung der Kenntnisse in Erster Hilfe. Gäste sind...