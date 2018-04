Auffahrunfall: Zwei Leichtverletzte

Zwei Personen sind am Mittwochvormittag bei einem Auffahrunfall in der Kapellenstraße leicht verletzt worden. Ein VW-Fahrer war stadtauswärts unterwegs, als ein entgegenkommender Fahrer eines Mercedes nach links auf die Seite des VW geriet. Der VW-Fahrer bremste stark ab. Dies erkannte der nachfolgende Fahrer eines Nissan zu spät. Er fuhr auf den VW auf, während der Mercedes ohne Berührung zurück auf seine Seite gelangte. Die beiden VW-Insassen erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden von ca. 6000 Euro. pol