Auffahrunfall: Schaden noch nicht reguliert

Am Freitag, gegen 19 Uhr, ereignete sich am Ortseingang von Traindorf ein Auffahrunfall zwischen zwei Kradfahrern. Da nachträglich doch ein Schaden am Krad eines 32-Jährigen festgestellt wurde, wird der Verursacher gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Land (zwecks Schadensregulierung) in Verbindung zu setzen.