Ein Auffahrunfall ereignete sich am Freitagmittag auf der Hauptstraße in Oerlenbach. Ein 80-jähriger BMW-Fahrer musste seinen Pkw verkehrsbedingt abbremsen, der nachfolgende 56-jährige Opel-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den BMW auf. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 6000 Euro. pol