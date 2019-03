Auffahrunfall mit rund 8000 Euro Schaden

Ein Leichtverletzter und rund 8000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend auf der B 289 bei Zettlitz ereignete. Ein 28-jähriger Polo-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen, was ein nachfolgender 60-jähriger Eos-Fahrer zu spät bemerkte, so dass er gegen das Heck des Polos fuhr. Dessen Fahrer erlitt bei dem Auffahrunfall leichte Verletzungen und begab sich in ärztliche Behandlung. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. pol