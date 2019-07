Maßbach vor 13 Stunden

polizei

Auffahrunfall mit Fahrrad

Ein Fahrradfahrer, der am Donnerstagabend auf der Hauptstraße in Maßbach in Richtung Ortsmitte fuhr, übersah einen Pkw, der am Fahrbahnrand wartete, und fuhr auf diesen auf. Schaden: etwa 3000 Euro. p...