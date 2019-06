Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am Mittwochabend in Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) auf ein vor ihm stehendes Auto aufgefahren. Durch den heftigen Zusammenstoß schob sich das Fahrzeug auf ein weiteres Auto, das an der Ampelanlage wartete. Alle Beteiligten blieben unverletzt, es entstand lediglich ein Blechschaden. pol