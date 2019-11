Neunkirchen am Brand vor 16 Stunden

Auffahrunfall mit 7000 Euro Schaden

Am frühen Dienstagmorgen ist es zu einem Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2240 in Neunkirchen am Brand gekommen. Hierbei verletzte sich die 45-jährige Verursacherin, nachdem sie ihren abbremsenden V...