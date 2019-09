Eine kurze Unaufmerksamkeit war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwoch um 7.30 Uhr in der Malmedystraße. Eine 27-Jährige war kurz abgelenkt und fuhr deshalb auf das Auto einer vor ihr fahrenden 22-Jährigen auf. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde im Frontbereich beschädigt, das Fahrzeug der anderen Unfallbeteiligten am Heck. Der Gesamtschaden dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. pol