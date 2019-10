Zu spät reagiert hat am Montagmorgen ein Autofahrer in der Kapellenstraße. Gegen 9.20 Uhr waren dort eine Autofahrerin und der Mann mit ihren Pkw hintereinander in Richtung Theater unterwegs. Die Frau musste verkehrsbedingt anhalten, der Hintermann fuhr auf. Es entstand ein Schaden von circa 3000 Euro, schätzt die Polizei in ihrem Bericht. Verletzt wurde zum Glück niemand. pol