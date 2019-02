Auffahrunfall in der Baustelle

Zu einem Auffahrunfall mit gleich vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Montagmorgen mitten im Berufsverkehr auf der A 9 in Richtung München auf dem Brückenabschnitt bei Lanzendorf. Ein 38-jähriger Monteur aus Sachsen erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen mussten. Er krachte einem 42-jährigen Schlosser ins Heck und schob diesen auf dessen Vordermann auf. Zum Schluss fuhr ein 18-jähriger Azubi aus dem Landkreis Zwickau noch auf den 38-jährigen Monteur auf und schob die am Unfall beteiligten Fahrzeuge erneut zusammen. Der Azubi verletzte sich bei dem Unfall leicht am Bein. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von 20 000 Euro. Es kam aufgrund der hohen Verkehrsdichte zu einem langen Rückstau, der teilweise bis zur Anschlussstelle Gefress reichte. pol