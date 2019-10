Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Forchheim ist ein Gesamtsachschaden von circa 5000 Euro entstanden. Am Mittag musste in der Bamberger Straße eine 38-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen, was ein hinter ihr fahrender 24-jähriger BMW-Fahrer wohl zu spät bemerkte, so dass er auffuhr. Die Vorausfahrende wurde dabei leicht verletzt und erlitt Schmerzen im Nacken.