Auffahrunfall in der A 73-Baustelle

Im Überleitungsbereich vor der A 73-Baustelle in Fahrtrichtung Norden hat eine 29-jährige Hyundai-Fahrerin am Donnerstagnachmittag verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen müssen. Dies bemerkte ein 43-jähriger Fahrer eines Sattelzuges zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.