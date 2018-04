Auffahrunfall in der A 73-Baustelle

Im dichten Baustellenverkehr auf der A 73 in Forchheim hat am Freitagmittag eine 29-jährige Ford-Fahrerin nicht bemerkt, dass die Fahrzeuge vor ihr stark abbremsen mussten. Sie fuhr wegen zu geringen Sichheitsabstands in das Heck des Mercedes einer 67-Jährigen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.