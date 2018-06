Auffahrunfall im Kreisverkehr

Leichte Verletzungen erlitt eine junge Autofahrerin bei einem Unfall in Haßfurt . Am Donnerstag gegen 11.45 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Suzuki , vom Heideloffplatz kommend, in den Kreisverkehr ein. Auf Höhe der Zeiler Straße bremste ein vor ihr fahrender Skoda verkehrsbedingt. Die Suzuki-Fahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr mit ihrem Auto auf den Skoda auf. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Schaden von 6000 Euro.