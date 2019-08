Auffahrunfall endet mit Blechschaden

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag um 17 Uhr auf der Kreisstraße CO 20 zwischen Autenhausen und Gleismuthausen entstand ein Sachschaden von mindestens 11 000 Euro an den beiden Fahrzeugen, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Die Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt. Ein Seßlacher fuhr auf das Auto vor ihm auf, das verkehrsbedingt abbremsen musste. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde im Frontbereich beschädigt, das Fahrzeug der Unfallgegnerin im Heckbereich. Der Unfallverursacher wurde noch an Ort und Stelle verwarnt. pol