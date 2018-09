Auffahrunfall endet glimpflich

Am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr fuhr eine 70-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf der A70 in Fahrtrichtung Schweinfurt hinter einem 45-jährigen VW-Golf-Fahrer. Dieser wollte an der Abfahrt nach rechts abbiegen und wartete verkehrsbedingt vor der Haltelinie. Aufgrund eines von links anfahrenden Rollers musste er seinen Anfahrvorgang erneut abbrechen. Die Opel-Fahrerin bemerkte das zu spät und fuhr ihm auf. Es entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von 2500 Euro.