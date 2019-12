Auffahrunfall blockiert die Autobahn

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Donnerstagnachmittag auf der A 3 in Fahrtrichtung Passau gekommen. Gegen 17 Uhr war eine 35-Jährige mit ihrem Kleinwagen zwischen der Rastanlage Steigerwald und der Ausfahrt Höchstadt-Nord auf der linken Spur unterwegs. Der Verkehr vor ihr staute sich und die Fahrzeuge mussten stark abbremsen. Zunächst fuhr sie auf das Fahrzeug vor ihr auf und schob dieses auf ein weiteres Fahrzeug. Ihr Fahrzeug kam dann in den Grünstreifen, schleuderte wieder zurück auf die Fahrbahn und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Die Unfallverursacherin wurde leicht am Knöchel verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei rund 19 000 Euro. Zwei beteiligte Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.