Auffahrunfall beim Rückwärtsfahren

Am frühen Samstagnachmittag fuhr eine 49-jährige Frau in Bad Brückenau ihren Pkw rückwärts aus der Garage. Dabei achtete sie nicht auf den Verkehr hinter ihr auf der Straße und stieß mit einem dort entlang fahrenden VW zusammen. Während die Unfallverursacherin kaum Sachschaden zu beklagen hat, wurde das querende Fahrzeug stärker beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ca. 2500 Euro an. pol