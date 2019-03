Auffahrunfall auf Pannenfahrzeug

Auf der Staatsstraße bei Mühlhausen kam es am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr zu einem Unfall, als eine 22-Jährige wegen der tief stehenden Sonne den Pannen-Pkw eines 36-Jährigen übersah und auf das liegen gebliebene Auto auffuhr. Trotz aufgestelltem Warndreieck und Warnblinkanlage hatte sie das Fahrzeug übersehen. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt. An den beiden Pkw entstand Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. pol