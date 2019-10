Auf der Südbrücke ereignete sich am Samstag ein Kleinunfall. Die Fahrerin eines Daimler hielt verkehrsbedingt an, was ein hinter ihr fahrender 38-jähriger Ford-Fahrer zu spät bemerkte. Er fuhr auf. An beiden Pkw entstand leichter Sachschaden. Der Ford sprang jedoch nach dem Zusammenstoß nicht mehr an. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. pol