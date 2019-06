Ein 29-iähriger VW-Sharan-Fahrer fuhr am Mittwochmittag von der Würzburger Straße kommend, nach rechts in den Ostring ein. Dabei fuhr er auf den vor ihm stehenden Skoda einer 58-Jährigen auf. Es entstanden an beiden Fahrzeugen nur leichte Schäden. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf circa 1000 Euro. pol