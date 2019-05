Auffahrunfall an der "Schlachthofkreuzung"

Eine 27-jährige Pkw-Fahrerin fuhr am Dienstagvormittag auf dem Ostring in Richtung Südbrücke. An der "Schlachthofkreuzung" musste sie an der Ampel verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihr fahrende 27-jährige Autofahrer erkannte das zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch an beiden Pkw Sachschaden. Dieser beläuft sich insgesamt auf rund 8000 Euro, schätzt die Polizei Bad Kissingen. pol