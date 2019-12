Auffahrunfall an der Michelauer Abfuhr

Eine 29-Jährige befuhr am Mittwochmorgen mit ihrem VW die B 173 von Trieb in Richtung Lichtenfels. An der Ampel der Michelauer Abfuhr bremste eine vor ihr fahrende Fiat-Fahrerin bei Gelb ab und hielt an. Die VW-Fahrerin konnte ihr Auto nicht mehr rechtzeitig stoppen und es kam zum Auffahrunfall. Bei dem Unfall wurde die 18-jährige Fiat-Fahrerin leicht verletzt, an den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.