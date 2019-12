Auffahrunfall an der Lagerkreuzung

Direkt vor einer Streifenbesatzung der Polizei kam es am Montagmorgen auf der Staatsstraße 2790 an der Lagerkreuzung zu einem Auffahrunfall. Ein 28-Jähriger fuhr nach Polizeiangaben aus Unachtsamkeit auf das Heck eines VW, der an der roten Ampel anhielt. Durch den Unfall entstand zum Glück nur ein Sachschaden mit einer Gesamthöhe von ca. 4500 Euro, heißt es im Polizeibericht. pol