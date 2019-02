Auffahrunfall an der Kreuzung

Auf der Kreisstraße KG 43 war ein Toyota-Fahrer von Oerlenbach kommend unterwegs und tastete sich als Rechtsabbieger in die Kreuzung zur Staatsstraße St 2445 heran, schreibt die Polizei Bad Kissingen in ihrem Bericht. Die nachfolgende Fahrerin eines VW ging davon aus, dass der Fahrer des Toyota in die Kreuzung einfährt und wandte ihren Blick nach links. Der Toyota hielt jedoch nochmals, und die VW-Lenkerin fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Insgesamt entstand Schaden von circa 7000 Euro. pol