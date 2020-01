Auffahrunfall an der Einfahrt

Ein Verkehrsunfall passierte am Montag gegen 10.30 Uhr in Sendelbach. Dabei wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Eine 83-jährige Renault-Fahrerin hatte an der Einfahrt zur Tankstelle einen vor ihr stehenden VW übersehen, dessen 50-jährige Fahrerin gerade dabei war, auf das Areal einzubiegen. Die ältere Frau fuhr mit ihrem Renault hinten auf den VW auf. Die 50-Jährige wurde leicht verletzt. Der Schaden an beiden Autos wird auf 6000 Euro beziffert. Die 83-Jährige erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, die bei der Staatsanwaltschaft in Bamberg vorgelegt werden wird. red