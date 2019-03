Auffahrunfall an der Baustelle

Kurz vor der Baustelle an der Anschlussstelle Eltmann der Maintalautobahn, Fahrtrichtung Schweinfurt, bemerkte am Mittwochmorgen der 23-jährige Fahrer eines Ford nicht, dass vorausfahrende Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit verringerten. Weil er die Situation offenbar falsch eingeschätzt hatte, krachte er mit seinem Auto in das Heck eines Fiat, den ein 49-Jähriger steuerte. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Haßfurt gebracht werden. An seinem Ford entstand Totalschaden; der Pkw wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.