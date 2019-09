Zu einem Unfall ist es am Freitagmorgen an der Autobahnanschlussstelle gekommen. Ein Fahrschulauto war dort von der A 7 abgefahren und musste verkehrsbedingt angehalten werden. Eine 27-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem Pkw auf den haltenden Fahrschulwagen auf. An den Autos entstand ein Schaden von jeweils ungefähr 1000 Euro. pol