Auffahrunfall an der Ampel

Auf der B 470 an der Kreuzung zum Gewerbepark Gremsdorf hat sich am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ein Auffahrunfall an der dortigen Ampelanlage ereignet. Am Auto des 50-jährigen Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Am vorausfahrenden Auto dürfte die Kollision zu einem Schaden von mindestens 3000 Euro geführt haben. Zudem klagten die beiden Insassen über Nackenschmerzen und begaben sich in ärztliche Behandlung.