Bad Kissingen vor 14 Stunden

Auffahrunfall an Bahnunterführung

Am Freitagmorgen, gegen 7.15 Uhr, war eine 57-Jährige mit ihrem Auto auf der B 286 von Bad Kissingen nach Arnshausen unterwegs. An der Bahnunterführung hielt sie verkehrsbedingt an. Der hinter ihr fah...