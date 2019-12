Auffahrunfall am Westring

An der Einmündung vom Westring in die Heiligenfelder Allee ereignete sich am Samstagnachmittag ein Auffahrunfall. Als eine Autofahrerin vom Westring kommend in die Heiligenfelder Allee einbiegen wollte, überquerte ein Passant die Straße. Die Frau hielt kurz an, eine nachfolgende Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. An den Fahrzeugen entstand ein Blechschaden von insgesamt 2700 Euro. pol